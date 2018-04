Chiusura del museo "Griffo" nei festivi, le proposte del sindacato Sadirs

Il sindacato autonomo dei dipendenti regionali, Sadirs, è intervenuto sulla chiusura del museo "Griffo" di Agrigento per le prossime festività del 25 aprile e del 1 maggio.

“La dirigente del polo museale di Agrigento - affermano in una nota Peppino Salerno, Giuseppe Di Paola e Giovanni Coco della segreteria regionale Sadirs - avrebbe potuto risolvere la questione dell’apertura del museo se avesse dato seguito alla proposta formulata dal Sadirs di utilizzare tutto il personale di categoria 'C' nelle attività di vigilanza, liberando conseguentemente un numero adeguato di personale che avrebbe potuto consentire la fruizione”.

Fermo restando il rispetto contrattuale delle norme che non prevedono il superamento di un terzo dei festivi per il personale di custodia, vigilanza e fruizione, il Sadirs aveva proposto una soluzione. “Gli stessi custodi – spiega il sindacato autonomo - in una nota personale collettiva indirizzata proprio alla dirigente, avevano fornito il proprio apprezzamento alla proposta del Sadirs e si sarebbero anche resi disponibili, su base 'volontaria', al superamento dei limiti contrattuali cennati. Purtroppo ciò non è avvenuto e adesso questi sono i risultati di una mancata politica aziendale finalizzata al coinvolgimento del personale e a rendere un servizio alla collettività e alla fruizione delle meraviglie della nostra Valle dei Templi. Ci auguriamo che il nuovo assessore avvii presto delle riforme anche in tema di management gestionale delle risorse culturali”.