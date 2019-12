Piazza Cavour, le raffiche di vento si abbattono sul "Vittoria 51": via la copertura del palazzo

Torna la paura al viale della Vittoria. Le forti raffiche di vento hanno causato non pochi danni al palazzo liberty coinvolto, non troppo tempo fa, in un crollo. Questa mattina, lanciato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

A crollare, questa volta, è stata la copertura del palazzo "Vittoria 51". Struttura che, in queste settimane, è stata messa in sicurezza da una ditta privata.

Piazza Cavour è stata chiusa per precauzione. Le forti raffiche di vento hanno causato non pochi problemi, la copertura è finita anche sulla strada del viale della Vittoria.

Di certo, anche questa volta, poteva finire peggio. Il legno che è stato spazzato via è finito sull'asfalto della strada del viale della Vittori. La zona, in via precauzionale, è stata chiusa al traffico.

Niente auto e persone, i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per provare a mettere in sicurezza la zona. La copertura di protezione del palazzo “Vittoria 51” era stata collocata per evitare le possibili infiltrazioni d’acqua. Sul posto i pompieri stanno facendo il possibile. La copertura - precaria - si trovava all’ultimo piano del palazzo.