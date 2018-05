Pugno duro contro il gioco d'azzardo illegale, chiusi due centri scommesse

Chiusi due centri scommesse in un giorno ad Aragona. L'azione - si legge sul Giornale di Sicilia - è stata condotta dai carabinieri guidati dal maresciallo Paolino Scibetta, dopo l’ordinanza della questura di Agrigento volta a fermare il gioco illegale.

I centri scommesse nel mirino si trovano in via Enrico La Loggia e in via Salvatore La Rosa. Secondo quanto riporta l'ordinanza disposta dal questore "i due centri operavano in modo illegale attraverso domini internet che fanno riferimento alle scommesse registrate all’estero e non in Italia (precisamente a Malta) come invece dovrebbe avvenire, senza l’autorizzazione dei monopoli".

Il fenomeno del gioco d’azzardo ad Aragona, è stato al centro di un dibattito condotto da don Angelo Chillura, prete che da qualche mese sta portando avanti una vera e propria battaglia contro il gioco, soprattutto tra i giovani.