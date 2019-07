Dolce e Gabbana a Sciacca, coppia di sposi fa causa

Mentre Sciacca si prepara ad ospitare la sfilata di alta moda uomo, la serata "magica" della città delle Terme potrebbe avere degli strascichi giudiziari.

A raccontarlo è il quotidiano La Sicilia in edicola oggi. I fatti risalgono al 2017, quando una coppia saccense (lui imprenditore, lei medico) fissarono la data delle proprie nozze e "prenotarono" la Basilica della Madonna del Soccorso per oggi, il 6 luglio 2019. La doccia gelata arrivò nel marzo scorso, quando il parroco chiamò la coppia per comunicare che la chiesa, insieme ad altre, sarebbe stata inutilizzabile a causa della sfilata di Dolce e Gabbana che, per le attività di accoglienza dei propri ospiti, ha chiesto l'uso di alcune chiese cittadine del centro storico. Inutili i tentativi da parte dei due di ottenere comunque la struttura, anche proponendo di anticipare la cerimonia.

Così gli sposi hanno deciso di rivolgersi al tribunale citando in giudizio Comune, Diocesi e la società organizzatrice, la "Feelrouge".