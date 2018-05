L'arcivescovo Montenegro parla a Roma, don Franco: "La chiesa deve dare speranza"

Il cardinale don Franco Montenegro, parla in occasione del ventesimo convegno nazionale: “Uno sguardo che cambia la realtà". L'incontro si è tenuto a Roma.L’arcivescovo di Agrigento e presidente di Caritas italiana, ha parlato della sua chiesa.

“Quando alla nostra porta bussa la sofferenza dobbiamo essere capaci di guardarla in faccia e di affrontarla - ha detto don Franco. La chiesa non può non interessarsi del malato. Dove c’è un uomo che soffre la chiesa non può mancare e si deve sapere mettere accanto a quella persona che soffre confortandola. La chiesa deve dare speranza a chi crede che la propria vita sia diventata inutile. Il discorso della sofferenza è duro. La fede non toglie il buio della galleria, ma ti permette di camminare al buio nella galleria sicché essa finisce”.