E' morto il "prete degli ultimi": San Biagio dice addio a don Luigi Pellitteri

San Biagio Platani ha perso uno dei suoi figli più illustri: don Luigi Pellitteri che è stato il prete degli ultimi, il francescano dei francescani, l'intelluale, lo storico, l'insegnante, lo scrittore e il latinista. Sotto choc quasi l'intera comunità. Su Facebook, per don Luigi, è stato scritto: "In punta di piedi, umilmente per come ha vissuto, è ritornato alla casa del Padre. La chiesa - è stato aggiunto - perde un innovatore e precursore della politica di papa Francesco".