Ladri in chiesa e non per pentirsi: rubate tutte le offerte

Hanno svuotato le cassette delle offerte. E’ accaduto, durante la notte, nella chiesa Beata Maria Vergine di Monserrato a Licata. Ad intrufolarsi all’interno dell’edificio sacro non è chiaro se siano state più persone o un ladro solitario. La scoperta è stata fatta al momento della riapertura della chiesa.

I militari hanno avviato le indagini per cercare di dare un nome e cognome all’autore del gesto di microcriminalità. Non viene fatta trapelare nessuna indiscrezione, ma appare scontato che, quale primo passo, i carabinieri della compagnia abbiano verificato la presenza, nell’intera area in cui sorge la chiesa Beata Maria Vergine di Monserrato, di sistemi di video sorveglianza pubblici o privati. Telecamere che potrebbero consentire, e anche rapidamente, l’identificazione di chi ha commesso il furto. Non è chiaro quanto – fra varie monete – i ladri abbiano portati via.