L'arcivescovo Montenegro svela tutti i nomi dei nuovi vicari Foranei

Quest'oggi è stata resa pubblica, sul sito dell’Arcidiocesi di Agrigento, la lettera dell’Arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, con la quale rende pubblici i nomi dei nuovi Vicari Foranei dell’Arcidiocesi.

"Carissimi – scrive l’arcivescovo ai presbiteri – dopo essermi consultato con voi nei vari vicariati ed avere ricevuto preziose indicazioni, dopo attento discernimento, vi comunico i nomi dei presbiteri che sono stati chiamati a svolgere il servizio di Vicari Foranei per il quinquennio 2019/2024. Intendo sottoporre alla vostra attenzione e raccomandare alla vostra sensibilità l’accoglienza di queste disposizioni, perché possiate accettare con docilità il delicato e prezioso ufficio del vicario Foraneo, che voi avete indicato ed io ho nominato perché entrambi abbiamo riposto in loro la nostra fiducia. Per favorire una relazione di comunione continua tra me e i Vicari e tra i Vicari e voi occorre agire con perfetta intesa e in piena comunione. Ringrazio di cuore i vicari foranei che, nel quinquennio passato, hanno svolto lodevolmente il loro servizio. Ringrazio parimenti i nuovi vicari che con grande disponibilità e generosità hanno accolto questo delicato servizio per il bene della chiesa di Agrigento".