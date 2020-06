"Chiede i documenti, poi ruba i portafogli e fugge su una bici elettrica": arrestato

Si sarebbe qualificato come un appartenente alle forze dell'ordine agli automobilisti in sosta e chiedeva loro i documenti. Quando questi tiravano fuori il portafogli, però, lo agguantava e fuggiva via in sella ad una bici elettrica. Questo finchè l'agrigentino T.S. 36 anni, già sottoposto alla misura dell'autorità giudiziaria, è stato individuato e bloccato dalla polizia, che lo ha arrestato per violazione delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

L'ultimo tentativo di furto, secondo la Questura, risalirebbe allo scorso 24 giugno, quando l'uomo si è trovato davanti un automobilista più "sveglio", il quale, alla richiesta di documenti, ha replicato che non li avrebbe consegnati e che, semmai, preferiva recarsi presso la caserma dei carabinieri di Villaggio Mosè per i controlli. Una replica che ha provocato una fuga repentina di T.S., che è stato però "beccato" da una pattuglia della squadra Mobile, nei pressi della rotonda Giunone, grazie alla denuncia del cittadino che ha prontamente segnalato il tentato furto.

L'uomo è stato denunciato per due episodi di furto pluriaggravato e trasferito in carcere.

