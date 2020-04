Raccolta fondi a favore dell'Oasi Ohana, Chiara: "Urgente bisogno di cibo"

E’ online una raccolta fondi a favore dell’Oasi di Chiara Calasanzio. Un rifugio buono dove la margheritese ospita 80 cani. Trovatelli che, probabilmente, senza l’aiuto della donna sarebbero morti. Chiara, conosciuta al grande pubblico anche grazie la sua partecipazione a Tu si que Vales, oggi torna a chiedere aiuto.

Sono, dunque, ottanta i cani che Chiara accoglie. "Per chi sto raccogliendo donazioni? In questo buio momento le casse sono vuote - dice Chiara - abbiamo urgente bisogno di comprare pappa per 80 cani, comprare farmaci per le terapie, comprare antiparassitari e vaccinare gli ultimi arrivati. Come saranno usate le donazioni? Pappa, spese veterinarie, vaccini ed esami, antiparassitari, farmaci". Sono diverse le persone, dunque, che hanno risposto all'appello della giovane mamma margheritese.

L'avventura di Chiara ha avuto inizio otto anni fa, La donna, senza mai perdersi d'animo, ha fatto della sua casa di campagna un luogo dove far rifugiare tutti quei cani del territorio abbandonati o in cerca d'aiuto.