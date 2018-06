"Chef per una sera" riparte da Porto Empedocle, al via la quarta edizione

Al via la quarta edizione di “Chef per una sera”. Il noto format televisivo per appassionati di cucina riparte proprio dalla Sicilia, e precisamente da Porto Empedocle grazie all’ideatore e coordinatore dell’evento il food blogger Gerlando Carratello (recente partecipante di Masterchef 7) con la collaborazione di Salvatore Provenzani Maitre dell’Hotel dei Pini, scelto come location per l’occasione.

"Questa iniziativa - dice Carratello - vuole essere un omaggio al territorio e al settore accoglienza ospitalità e ristorazione, con l’intento di creare bellezza e dare un piccolo contributo alla crescita e allo sviluppo della nostra amata terra agrigentina e siciliana".

Il programma tv è ideato e condotto da Carmen Morello attrice e presentatrice siciliana residente a Roma da 15 anni. Per questa iniziativa, si darà la possibilità a dei cuochi amatoriali di preparare una perfetta cena gourmet, improvvisandosi chef per una sera, in un programma tv all’insegna del divertimento di grande attualità. Ci saranno 24 concorrenti, 12 squadre che si battaglieranno a suon di piatti.

Le registrazioni del programma saranno effettuate dal 6 agosto al 11 agosto. La messa in onda del programma (6 puntate in tutto) è prevista nel mese di settembre su Video Mediterraneo Canale 11 del digitale trasmesso in tutta la Sicilia e Tgyou24channel in streaming con possibilità di vederlo dappertutto e sempre, nonché in diverse tv locali.