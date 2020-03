Bloccato ad Antigua per l'emergenza Covid 19, Gerlando: "L'incubo sembra finito"

L'Odissea di Gerlando Cappello sembrerebbe essere finita. Lo chef empedoclino, che si trova bloccato ad Antigua per via dell’emergenza Covid 19, è pronto a tornare a casa. Abbiamo sentito, ancora una volta, Gerlando Cappello ed abbiamo chiesto lui gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

“Ho buone notizie, ma ovviamente sono cauto - dice lo chef ad AgrigentoNorizie -. Il Consolato italiano ai Carabini mi ha suggerito di fare i biglietti dandomi delle tratte precise. Lascio Antigua – dice Gerlando – raggiungerò Londra e poi l’aeroporto di Fiumicino, a Roma. Da lì, poi, dovrò tornare a casa. Mi auguro – dice lo chef – di non essere bloccato. Speriamo bene".

Le ultime cose da prendere ed una valigia da preparare, Gerlando Cappello è pronto a lasciare i Caraibi. “Ho ricevuto centinaia di messaggi. Non riesco a rispondere a tutti, però, ci tengo a ringraziare chi in questi giorni mi è stato vicino. Spero di riuscire a tornare, me lo auguro davvero".

Sono stati giorni davvero lungi per l’empedoclino. Lo chef si trova ad Antigua per lavoro. L’emergenza da Covid 19 non gli permetteva di tornare in Italia e dunque nella sua Sicilia. Oggi, finalmente, la bella notizia: lo chef torna a casa.