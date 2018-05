Che accoglienza per Vienna Cammarota, la 68enne: "Triste vedere delle aziende chiuse"

Che accoglienza per Vienna Cammarota. La 68enne e prima donna al mondo sulle orme di Wolfgang Goethe, 231 anni dopo lo scrittore tedesco , è arrivata piedi dalla Repubblica Ceca ad Agrigento.

“Sono felice – ha detto - ma durante questi chilometri ho capito che molte aziende stanno chiudendo e vendendo”. Ad attendere la donna tra gli altri anche il sindaco Firetto, Giuseppe Taibi e l’imprenditrice Gabriella Di Caro. Vienna Cammarota ha potuto gustare anche i “cavatielli” pasta che mangiò Goethe.

“Questi i cavatelli - dice Patrizia Carlozzo, cuoca agrigentina - che ben 231 anni fa, Wolfgang Goethe, mangiò e con piacere quando arrivò ad Agrigento soggiornando a Palazzo Celauro. Sono piccoli ed attorcigliati su se stessi".

Donne in costume d’epoca del Settecento Siciliano, hanno lavorato sul posto la pasta fresca, i cavatielli oramai denominati di Goethe nel giardino di Palazzo Celauro.

"Sono commossa, felice. Agrigento accoglie Vienna con il cuore e si vede – ha commentato a caldo Vienna Cammarota – e ringrazio in particolare il sindaco e la signora Patrizia Carlozzo, la quale poco dopo le interviste in tv ha voluto subito conoscermi e contattarmi. Io però lungo questo cammino, di decine di chilometri, in Sicilia, ho visto tante aziende che stanno chiudendo, tanti cartelli con la scritta “vendesi” ed è parecchio triste. Siamo dinanzi ad un territorio molto bello, ricco e pieno di prospettive turistiche anche future. Bisogna puntare sempre di più sul Turismo Ambientale, esperienziale".