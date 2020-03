Challange dell'Unità d'Italia, gli agrigentini dicono si: ecco i piatti tricolore

In occasione delle celebrazioni per 159anni dell’Unità di Italia, il gruppo Facebook, VistAgrigento ha lanciato una challenge. "Vi invitiamo ad esporre la nostra bandiera alle finestre, ma anche e soprattutto a realizzarla nei piatti che mettete a tavola. Oggi martedì 17 pubblichiamo tutti una foto delle pietanze che mettiamo in tavola con l’hashtag #Mangiamoitaliano. Mettiamo in risalto i nostri prodotti tipici ed acquistiamo prodotti italiani aiutando le nostre aziende in grandi difficoltà e sostenendo tutti nel nostro piccolo l’economia del Paese".

Sono tanti gli agrigentini che hanno deciso di promuovere l'iniziativa. Dal ciambellone tricolore fino ad arrivare un dolce esposto in pieno centro città. La stragrande maggioranza di agrigentini, in questi giorni, rispetta il decreto ministeriale e dunque rimane a casa. Per questo, la città, dopo le canzoni fuori dal balcone, oggi si ritrova a esporre i piatti con i colori della bandiera d'Italia.