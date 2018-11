Netturbini indisciplinati? La Cgil contro Hamel: "Pensi a potenziare il servizio"

"La presa di posizione dell'assessore del Comune di Agrigento Nello Hamel, sui disservizi nella raccolta differenziata, fa rimanere allibiti e senza parole". La Cgil Funzione pubblica prende posizione sulla vicenda delle possibili sanzioni nei confronti dei netturbini attualmente ipotizzate dall'amministrazione comunale.

Dopo lo "scontro" di comunicati stampa tra Iseda e l'assessore Nello Hamel, adesso sono i sindacati a prendere parola schierandosi totalmente a difesa dei netturbini. "Cosa si pretende dai lavoratori? Il Comune di Agrigento ha operato una decurtazione degli addetti al servizio di almeno 50 unità. I lavoratori - continuano -, per potere terminare la zona affidatagli, devono correre con ritmi assolutamente non compatibili con la normale serenità ed efficacia del lavoro. Il lavoro di controllo sulla qualità del rifiuto deve essere svolto da personale specializzato accompagnato dalla Polizia locale e/o dai vigili ambientali. Molti lavoratori ci riferiscono di continue polemiche con i cittadini utenti sulle modalità di come conferire i rifiuti differenziati".

Il sindacato anzi rilancia e chiede, letteralmente, tempo, perché a loro dire gli operatori non sarebbero messi nelle condizioni di verificare in modo puntuale quanto raccolto. "Se si vuole che gli operatori e gli autisti procedano alla verifica del rifiuto conferito - spiegano -, si faccia un ordine di servizio con il quale si autorizza il personale a soffermarsi per i minuti sufficienti a verificare la qualità della differenziata. La Fp Cgil propone, da tempo, il potenziamento dei servizi di Igiene ambientale nel Comune di Agrigento e le organizzazioni sindacali .- continua la nota - hanno chiesto di discutere nel merito. Purtroppo l'assessore Hamel preferisce lasciarsi andare a dichiarazioni che offendono i lavoratori e contribuiscono a rendere meno efficace ed efficiente il servizio".

Il sindacato, attraverso il segretario provinciale Enzo Iacono, annuncia che la Cgil Fp "non permetterà che I problemi del servizio e l’insufficienza della manodopera, prevista dal nuovo appalto,si ripercuotano sui lavoratori e già in questa settimana ci sarà la mobilitazione dei lavoratori con le assemblee e lo sciopero previsto per il 20 novembre prossimo".