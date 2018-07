Consorzio universitario, la Cgil: "Bene gli ultimi sviluppi ma bisogna ridare certezze"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

CGIL su novità Consorzio Universitario:

“primi passi concreti per lavorare al suo rilancio, ma occorre ridare certezze sul futuro!”

Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 13 luglio 2018, (LEGGE 10 luglio 2018, n. 10. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I) non possiamo che plaudire al lavoro svolto fin qui dal Prof. Pietro Busetta e dal suo Consiglio di Amministrazione.

In sintesi, sembrano trovare soluzione:

la questione del finanziamento ai Consorzi Siciliani per l’anno 2017, che servirà a dare una boccata d’ossigeno per il funzionamento.

la “questione governance”. Il nuovo CdA sarà composta da tre Componenti con in testa il presidente nominato dalla Regione, gli altri due componenti uno in rappresentanza l’Università di Palermo e l’altro componente in rappresentanza dei Soci del Consorzio.

Un riequilibrio che salutiamo con favore e che avevamo, a suo tempo, sollecitato;

Ma attenzione, resta da definire la parte che riguarda la ripartizione del contributo per l’anno 2018.

Infatti, in base al “Decreto Baccei” (che resta in vigore per la parte economica) il CUPA finirebbe per essere penalizzato, in quanto avendo registrato, per queste note vicende, un numero inferiore di studenti rispetto agli altri anni, vedrebbe passare il contributo da €. 624.000,00 del 2017 a €.417.000,00 per il 2018. (Rif. Dpr 893/2014, del 9/12/2014).

Sappiamo dal Presidente Busetta che è stata raggiunta un’intesa di massima tra l’Università di Palermo e gli Assessori Lagalla-Armao per la riapertura dei corsi di laurea ad Agrigento.

Il riavvicinamento serve se si risolvono definitivamente le annose e storiche questioni del contenzioso e se si riesce a restituire una “offerta formativa” degna di questo nome agli Studenti della nostra provincia e che serve all’apparato produttivo di questa terra con cui occorre rinforzare il legame.

L’Università ad Agrigento deve servire certamente a rendere esigibile il “diritto allo studio” ma anche dev’essere utile allo sviluppo economico e sociale della nostra terra.

Attendiamo atti ufficiali conseguenti ed una ripresa di una normale ed ordinaria interlocuzione con la Presidenza con cui non abbiamo avuto rapporti ufficiali dal suo insediamento.

Massimo RASO Matteo LO RASO

Segr. Gen. CGIL AG RSU CGIL CUPA