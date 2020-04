"I Distretti socio-sanitari hanno milioni di euro non spesi", l'attacco di Cgil, Cisl e Uil

Milioni di euro ad oggi "bloccati" nei bilanci dei "Distretti socio sanitari", Cgil, Cisl, Uil chiedono conto ai sindaci e propongono un tavolo di confronto sul tema in Prefettura.

I sindacati, fin qui molto attivi soprattutto sul tema delle infrastrutture incomplete del nostro territorio, stanno adesso puntando la propria attenzione ai consorzi di comuni che dovrebbero gestire i servizi sociali. Strutture che, denunciano, oggi hanno in "pancia" milioni di euro non spesi nonostante i territori abbiano non poco bisogno di servizi di qualità e assistenza.

Così nei giorni scorsi è stato richiesto ai sindaci di fornire chiarimenti da parte dei Distretti sui progetti avviati e su quelli ancora "congelati", senza però ricevere praticamente alcuna risposta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Preso atto del silenzio imbarazzante dei primi cittadini, i sindacati potrebbero chiedere quindi a breve un incontro con il prefetto Cocciufa (che sarà verosimilmente in videoconferenza, come facile supporre) per affrontare la situazione e ragionare dell'uso di queste risorse da parte dei Comuni, anche in considerazione del fatto che questi fondi potrebbero essere spesi per l'emergenza Covid-19.