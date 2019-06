Stop ai lavori sulla 640, Cgil: "Siamo sgomenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Leggiamo sgomenti – dichiarano Massimo Raso e Vito Baglio della Cgil e della Fillea Agrigento - del ritiro, dal decreto Sblocca Cantieri dell’’emendamento con cui si istituiva il Fondo salva-imprese col quale le Imprese avrebbero ricevuto una anticipazione dei i crediti pari al 70%, questo si tradurrà inevitabilmente (come, peraltro , annunciato dalle Imprese!) nell’immediato blocco dei Cantieri. Altro che “sblocca Cantieri”! Quel decreto che contiene una serie di norme che continuiamo a ritenere deleterie e pericolose aveva almeno questa norma che era un preciso impegno che avevano assunto Conte e Toninelli, com’è possibile che succeda tutto questo? In questo modo si condanna Agrigento all'isolamento e questo è inaccettabile! Nell’augurarci che il Governo provveda immediatamente a correre ai ripari, ci appelliamo alla deputazione nazionale affinchè si faccia interprete di questa esigenza condivisa, altrimenti non ci resta che, insieme ai sindaci dei territori interessati arrivare alla mobilitazione”