Cerca di scardinare una porta d'ingresso, identificato e denunciato un 50enne

Cercava di scardinare una porta di ingresso, un malvivente è stato messo in fuga dal proprietario di un’abitazione. E’ successo a Canicattì, in una via del centro cittadino.

Il 50enne, è stato denunciato a piede libero dal commissariato di Canicattì. Il proprietario di casa mentre si trovava nella sua abitazione ha udito dei forti rumori.

Il malvivente era intento ad armeggiare la porta di ingresso ed era quasi arrivato a scardinarla. Il proprietario di casa ha sorpreso il ladro, mettendolo in fuga. Lanciato l’allarme i poliziotti hanno identificato e denunciato a piede libero il 50enne.