Centro storico trasformato in una discarica: i ratti scorrazzano tra i rifiuti

Frigoriferi, pezzi di porte e di finestre, montagne di rifiuti tra le quali scorrazzano tranquillamente i ratti. No, non siamo in una periferia degradata e dimenticata, ma in pieno centro storico, a poche centinaia di metri dalla via Atenea e nel cuore di quello che è stato ribattezzato "Girgenti" dall'amministrazione comunale.

A segnalare la presenza di questa vera e propria discarica abusiva tra via Orazio e vicolo Cavalieri di Malta sono dei residenti, i quali evidenziano inoltre come sia stata indicata l'esistenza di tale scempio anche all'Amministrazione comunale, che, però, ad oggi non avrebbe ancora provveduto ad eliminare i rifiuti e a bonificare l'area.

L'abbandono della spazzatura, tra l'altro, prosegue senza alcun freno, nonostante gli stessi residenti abbiano anche installato delle telecamere a circuito chiuso per individuare chi abbandona (segnalando tutto con tanto di cartello), ma questo pare non abbia scoraggiato nessuno. Così il degrado permane in essere, con danno non solo per l'igiene pubblica ma anche per coloro che hanno deciso di investire economicamente in questa zona della città.

Gallery