Cantieri "Terravecchia": sparita la segnaletica turistica, resta il degrado

Tolto il dente, tolto il dolore, verrebbe da dire, anche se il concetto che sarebbe più facile utilizzare è il "nascondere la polvere sotto il tappeto". In salita Sant'Antonio, in piena "Terravecchia", nell'area di cantiere dell'omonimo progetto di riqualificazione (ad oggi interrotto a data da destinarsi) è infatti sparita la segnaletica turistica che indicava la scalinata, totalmente disassemblata per consentire il passaggio dei mezzi di cantiere, come una delle vie pedonali per raggiungere la cattedrale e altri beni del centro storico.

Questo nonostante fosse, appunto, ormai totalmente distrutta e si trovasse in un contesto di degrado e abbandono totale, come AgrigentoNotizie aveva denunciato. E il giorno dopo quel cartello è stato eliminato. L'auspicio è che l'amministrazione comunale leggendo attentamente AgrigentoNotizie provveda anche a far tagliare quantomeno le erbacce e raccogliere i rifiuti.