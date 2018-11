Catapecchie a rischio crollo: è emergenza, il Comune pianifica le demolizioni

Nel "ventre" di Girgenti ci sono catapecchie che rischiano, da un momento all'altro, di collassare.

Di stabili malmessi, fra budelli di strade e vicoli fantasma del centro storico di Agrigento, ce ne sono circa un centinaio. Sono immobili abbandonati, dimenticati dai loro stessi proprietari: la maggior parte dei quali li ha ereditati. Ce ne sono alcuni però - dovrebbero superare la decina - che preoccupano particolarmente.

Già un anno fa - era fine ottobre - il sindaco di Lillo Firetto parlava di "demolizioni per la messa in sicurezza". L'importo complessivo per poter procedere, impegnato sul capitolo denominato "Messa in sicurezza immobili privati inadempienti centro storico" , di 87.900 euro c'era già allora. Adesso, un anno, si è arrivati all'approvazione delle procedure: progetto, scelta del sistema di gara e dunque il modello di lettera di invito da spedire alle imprese e il capitolato d'appalto. L'importo dei lavori a base d'asta - soggetti a ribasso - è di 66.500 euro. L'importo complessivo dei lavori è di 70.000 euro, oltre Iva.

L'amministrazione comunale procederà in danno degli inadempienti: di coloro che non hanno dato corso alle ordinanze di messa in sicurezza firmate dal sindaco. Di fatto, intanto, metterà in sicurezza l'immobile cadente e dunque garantirà l'incolumità pubblica e privata. Poi, se ci riuscirà, cercherà di recuperare le somme spese per ogni singolo intervento.

I lavori consisteranno - da capitolato d'appalto - nel montaggio e smontaggio dei ponteggi, nella demolizione parziale o totale di fabbricati pericolanti, nell'eliminazione degli intonaci esterni in fase di distacco, nella demolizione di cornicioni, coperture e qualsiasi altra opera

strutturale o architettonica, ma anche nella puntellatura di manufatti pericolanti, nella realizzazione di coperture provvisorie e nel risanamento di murature pericolanti tramite sarcitura di lesioni, nonché nel collocamento delle necessarie transenne e nella bonifica delle aree di intervento.

"Gli interventi saranno indirizzati su immobiti del centro storico dove il degrado e l'abbandono degli immobili da parte dei privati e notevole - hanno scritto da palazzo dei Giganti - . Considerata la limitata disponibilità economica si provvederà di volta in volta ad eseguire quelle opere strettamente necessarie con interventi puntuali e limitati. Sarà cura del responsabite del servizio di Protezione civile comunale o del

responsabile della Pubblica incolumità stabilire le priorità degli immobili su quali intervenire".