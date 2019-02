Si contendono una donna? Maxi scazzottata in centro storico

C’è una donna – a quanto pare, contesa – dietro la maxi lite che s’è sviluppata stamattina in via Sofia, angolo via Matteotti, ad Agrigento. A darsele, pare proprio di santa ragione, sono stati due extracomunitari. Uno dei due, un giovane, è finito in via precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non dovrebbe essere in gravi condizioni.

Ad accorrere, dopo aver raccolto la segnalazione alla sala operativa, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti, in una manciata di minuti, hanno subito ricostruito cosa effettivamente avesse innescato la scazzottata. E dietro la diatriba, finita poi con una aggressione, vi sarebbe una donna che, sembrerebbe, essere contesa. Ma sul posto, i poliziotti hanno fatto intervenire anche le unità cinofile della Guardia di finanza per dare corso a delle perquisizioni. Quanto è accaduto non è naturalmente passato inosservato agli abitanti di via Matteotti e zone limitrofe.