"In giro per il centro con un coltellaccio in tasca", denunciato immigrato

E’ stato trovato in possesso di un coltellaccio di circa 16 centimetri di lunghezza. Un extracomunitario, un ventitreenne originario del Mali, è stato denunciato, in stato di libertà, dalla polizia alla Procura della Repubblica di Agrigento. Gli agenti della sezione Volanti della Questura hanno controllato l’immigrato nel centro storico della città dei Templi, in via Boccerie per la precisione.

Notando uno strano comportamento, il giovane è stato sottoposto a perquisizione. Dalla tasca destra dei suoi pantaloni è saltata, dunque, fuori un’arma da punta e da taglio, del genere vietato. Ecco, dunque, che il coltellaccio è stato sequestrato e il giovane è stato denunciato.