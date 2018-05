Rubata una autoradio, ragazzini "terribili" in azione? Avviate le indagini

Una autoradio è stata rubata, e per farlo l’autovettura è stata danneggiata, nel centro storico di Agrigento. Ha veramente dell’inusuale quanto si è registrato nel corso delle ultime ore nel “cuore” della città dei Templi. Non accadeva da tempo che qualcuno compisse simili furti. A fare la scoperta è stato il proprietario della macchina che, ancora incredulo, ha subito chiamato in “aiuto” la polizia di Stato.

Gli agenti della sezione “Volanti” della Questura sono accorsi e non hanno potuto far altro che constatare il furto aggravato. Aggravato, appunto, dal danneggiamento subito dalla macchina. Non è escluso – sembrerebbe anzi essere altamente probabile – che ad agire possano essere stati anche dei giovanissimi, dei ragazzini “terribili” insomma.

Difficile, anche per il valore modico dell’autoradio, pensare a dei veri e propri criminali. Sono state avviate – nel più fitto riserbo investigativo – le indagini. Verifiche per cercare di identificare – ed anche rapidamente - chi ha messo a segno il furto.