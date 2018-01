Bibbirria, asfalto rifatto a "macchie di leopardo": esplode la protesta

L'asfalto è stato rifatto. Ma a "macchie di leopardo". Gli agrigentini, residenti nel centro storico, dopo aver atteso quasi un anno e mezzo, adesso, si ritrovano con un manto stradale "striato" che oltre ad essere un "pugno negli occhi" è pericoloso per gli scooteristi. Inevitabili, naturalmente, le proteste.

"Girgenti Acque ha passato delle nuove tubature - racconta uno degli agrigentini residenti in zona - . I lavori sono iniziati a luglio del 2016 e sono stati ultimani nel giro di un paio di mesi. Soltanto lo scorso dicembre, quindi dopo quasi un anno e mezzo, è stato posato l'asfalto. Ma non in tutte le strade interessate da questi lavori. L'unica strada dove il manto stradale è stato rifatto per intero è via San Girolamo e questo perché, a luglio, doveva passare la processione di San Calogero. In tutte le altre vie della Bibbirria - ha aggiunto l'agrigentino - come via San Michele, via Delle Mura e le varie traversine l'asfalto è stato posato a strisce. Strisce di asfalto che sono anche più alte rispetto al manto stradale originario. Il che è un pericolo per gli scooteristi oltre che un vero e proprio scempio per l'immagine".