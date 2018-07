Esce di casa per fare una passeggiata e viene rapinato da 2 uomini

Esce di casa, dove sente troppo caldo, per fare una passeggiata e, poco dopo, viene rapinato. E’ accaduto in via Argento, nel centro storico di Agrigento, ad un pensionato di 68 anni. Del caso – cercando di identificare chi gli ha portato via il portafogli – si stanno già occupando i carabinieri.

Il pensionato, nei giorni scorsi, cercando un po’ di refrigerio, ha deciso – durante la sera – di fare una passeggiata per i vicoli e le viuzze del cuore antico di Girgenti. In via Argento è stato, all’improvviso, avvicinato da due persone che, senza esitare, hanno iniziato a minacciarlo e a chiedergli il portafogli. L’agrigentino s’è guardato in giro. Era da solo. Non c’era nessuno, di passaggio, dal quale poter sperare una mano d’aiuto.

Temendo il peggio – visto che, nel frattempo, le minacce sono divenute più pesanti: sarebbe stato minacciato anche di morte – il sessantottenne ha preso il portafogli che teneva custodito in una tasca dei pantaloni e l’ha lasciato cadere nelle mani dei due malviventi. I rapinatori, che erano disarmati, hanno arraffato il malloppo e sono subito scappati. L’anziano ha, naturalmente, subito chiamato i carabinieri. Militari dell’Arma che hanno perlustrato la zona e che stanno, adesso, cercando di sviluppare le indagini per arrivare all’identificazione dei due balordi. Pare che l’agrigentino non sia riuscito a capire se si trattasse o meno di concittadini e questo perché i due avevano un cappuccio che celava parzialmente il volto. All’interno del portafogli, il sessantottenne aveva dalle 400 alle 500 euro circa. Da tempo, in città, non si registravano fatti di questo genere.