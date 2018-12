Centro storico a secco, niente acqua nelle vie Garibaldi e Oblati

Da questo pomeriggio, in via Garibaldi, hanno ricominciato a circolare le autobotti. Lo spettro di una nuova crisi idrica è ormai una realtà per una città che, pur candidata a "Capitale della cultura", ha ancora l'acqua razionata e dove i turni saltano senza avere una spiegazione che regga.

Nell'intero quartiere del Rabato, infatti, Girgenti Acque non eroga l'acqua ormai da mercoledì scorso. Il “turno” di sabato è infatti saltato e la distribuzione che sarebbe dovuta avvenire oggi, in realtà non c'è stata. I residenti inferociti hanno chiamato l'ente gestore sentendosi rispondere che il turno previsto per stamattina è stato rinviato di qualche ora e che le saracinesce sarebbero state aperte alle 13. Ma anche questa promessa è stata disattesa. Si è quindi appreso che se ne riparlerà, forse, domani mattina, martedì 11 dicembre. E intanto, da questo pomeriggio, chi può permetterselo ha comprato l'acqua, come se non si pagasse già abbastanza. Soprattutto le strutture ricettive, B&B e ristoranti, hanno dovuto mettere mano al portafogli.

Via Garibaldi, via Porta di Mare, via Oblati, discesa san Francesco di Paola, e tutte le altre traverse del centro storico sono rimaste senza una goccia d'acqua avendo esaurito le scorte dei contenitori e non avendo, vista la struttura della gran parte delle abitazioni, cisterne sufficienti a far fronte alle frequenti interruzioni di distribuzione idrica.