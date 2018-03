"Trovato in possesso di 20 grammi di hashish", arrestato un trentaduenne

Sarebbe stato trovato in possesso di 5 dosi di hashish, dal peso complessivo di 20 grammi, e di 200 euro: soldi ritenuti provento dell'attività di spaccio. E' per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio che un trentaduenne tunisino, H. N., è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri della compagnia di Agrigento.

I militari dell'Arma, già da diversi giorni, sono impegnati in servizi mirati sul centro storico. Tra la via Empedocle e la centralissima via Atenea, all'altezza di piazza Ravanusella, sono stati notati, ieri sera, dei movimenti sospetti da parte di alcuni magrebini. I carabinieri, in azione in borghese, hanno dunque fatto scattare il blitz. Una decina di carabinieri hanno bloccato complessivamente 4 migranti, uno dei quali - il tunisino arrestato - è stato trovato in possesso dei 20 grammi di hashish.

L'attività rientra nel potenziamento dei servizi di controllo del territorio, ed in particolar modo nel centro storico del capoluogo, disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento.