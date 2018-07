Turismo, arrivano minibus elettrici per visitare il centro storico di Girgenti

Centro storico, arrivano tre minibus elettrici per agevolare i turisti nei loro spostamenti e consentirgli di raggiungere la Valle dei Templi partendo dal Colle. I mezzi, con sette posti ciascuno, sono stati acquistati dall'Arcidiocesi di Agrigento (ovviamente attraverso una delle sue associazioni) sfruttando fondi messi a disposizione in progetti per incentivare l'imprenditoria giovanile nel Sud Italia.

I mezzi stanno già circolando per le dovute prove, ma il percorso di utilizzo è ancora in attesa del parere autorizzativo. La finalità per la quale sono stati acquistati riguarda soprattutto la possibilità di consentire ai non agrigentini di spostarsi in centro storico, caratterizzato da strade strette e spesso in ripida salita, muoversi dentro le ztl come quella di via Atenea, e, come dicevamo, anche raggiungere i Templi, con alcune specifiche convenzioni che sono state pensate per agevolare l'interscambio tra il colle e la Valle. I mezzi saranno ufficialmente presentati nei prossimi giorni alla stampa e alla città.