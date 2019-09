Centro soccorso Caretta Caretta, Ars: sgombero dell'ex stazione marittima

Lo sgombero dei locali dell'ex stazione e, contemporaneamente, l'avvio di un percorso di legittimità giuridica che ripristini il centro soccorso per le tartarughe marine di Lampedusa e in prospettiva anche quello di Linosa. Un percorso che coinvolga sia tutte le associazioni ambientaliste che si occupano della tutela della tartaruga Carretta Carretta. E' stato deciso questo, oggi, in quarta commissione all'Ars. A renderlo noto è stato il presidente Giusi Savarino.

"In commissione sono stati invitati e auditi tutti gli attori della vicenda: il sindaco di Lampedusa Totò Martello; l’associazione “Caretta Caretta”, il Wwf nazionale e l’assessore regionale Cordaro. Si è individuata una soluzione che intanto consenta lo sgombero dei locali dell’ex stazione, ad oggi abusivamente occupati dall’associazione 'Carretta Carretta' - ha reso noto il presidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità all'Ars - . Sgombero affinché si possano fare i lavori necessari a trasformare l'ex stazione in un luogo idoneo ad accogliere i turisti, in sintonia con l’importante finanziamento sul rifacimento del porto di cui Lampedusa è destinataria. Contemporaneamente, si è avviato un percorso di legittimità giuridica - ha aggiunto Giusi Savarino - che ripristini il centro soccorso per le tartarughe marine di Lampedusa ed in prospettiva anche quello di Linosa, un percorso che coinvolga sia tutte le associazioni ambientaliste che si occupano della tutela della tartaruga Carretta Carretta che il Comune, nella massima trasparenza e rispetto della legge".