"Centro scommesse illegale nascosto in un bar", maxi multa da 80mila euro

Pugno duro contro le scommesse illegali. I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Palermo, su richiesta del Comando dei carabinieri di Palma di Montechiaro, hanno scoperto dopo un sopralluogo in una caffetteria del paese, un vero e proprio centro scommesse clandestino, nascosto all'interno del locale.

In una stanza adibita a "centro elaborazioni dati", - fanno sapere dall'Agenzia delle Dogane - si nascondeva uno spazio con un'offerta di gioco a 360 gradi. Il titolare, un 45enne nato ad Agrigento, ma residente a Palma, è stato denunciato per esercizio abusivo ed organizzazione di pubbliche scommesse sportive oltre che per gioco d’azzardo. Inoltre sono state contestate violazioni amministrative che prevedono l’irrogazione di sanzioni per oltre 80.000 euro, oltre al sequestro di tutte le apparecchiature all'interno del locale, per un valore di circa 2.500 euro.

L'uomo avrebbe esercitato abusivamente senza la licenza rilasciata dalla Questura, attività di scommesse sportive sul sito “Leaderbet.com” tramite l’installazione di 6 computer e, specificatamente, quella sulle corse virtuali dei cani per il tramite con due dispositivi “Racing Dog”.

Inoltre, - fanno sapere ancora dall'Agenzia delle Dogane - due totem collegati on-line, modificati in quanto privi di lettore ottico di cartamoneta, erano messi a disposizione dei clienti, mediante la ricarica del credito in loco ed il pagamento delle vincite attraverso i crediti accumulati. In un'altra stanza, è stata scoperta un'apparecchiatura con doppio monitor touch screen che permetteva di effettuare scommesse su eventi di calcio con il Bookmaker XLive ed un flipper tipo “Bingo” non corrispondente alle caratteristiche previste dall’articolo 110 del Tulps, privo di qualsiasi titolo autorizzatorio. Infine un calcio balilla per il quale il gestore non ha esibito il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti per l’anno in corso.