Il centro di oncologia senologica al "San Giovanni di Dio"? L'Asp valuta

Il centro di oncologia senologica funzionale pluridisciplinare, noto anche come Breast Unit, potrebbe lasciare il "Barone Lombardo" di Canicattì per essere trasferito al "San Giovanni di Dio" di Agrigento. La questione è sul tavolo del direttore generale dell'Asp Giorgio Giulio Santonocito ed è in fase di valutazione con l'assessorato regionale alla Salute. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. "La Breast Unit - ha spiegato, a La Sicilia, il direttore generale dell'Asp: Santonocito - vive di interoperatività tra unità operative. Se il sistema non è rapido e il mosaico non è completo la Breast Unit non è tale, ma diventa una normale unità operativa. Questo mosaico si costruisce bene ad Agrigento perchè qui si focalizzano le attività che devono ruotare attorno al paziente. Di certo ad Agrigento ci sono tutte le unità occorrenti, mentre a Canicattì ne mancherebbero diverse e per questo è una attività che va valutata".