Centro di stoccaggio al Villaggio Mosè, Picarella: "E' inconcepibile"

Duro attacco della Confcommercio contro il Comune di Agrigento, nella persone dell'assessore all'ecologia, Nello Hamel. Motivo del dibattito, questa volta, è il centro di stoccaggio del Villaggio Mosè. "Mentre imprenditori e commercianti provano a lasciarsi dietro il lockdown e si rimboccano le maniche per ripartire c’è chi allestisce centri di stoccaggio di rifiuti nei pressi delle loro attività".

In una nota, Picarella, parla del centro di stoccaggio del Villaggio Mosè, a pochi passi da diverse attività commerciali ed anche B&b.

"Ci troviamo all’incrocio tra via degli Imperatori e via Magellano. Non una zona qualunque. E’ la strada che dal Villaggio Mosè conduce alle spiagge. Qui ci sono B&B, strutture ricettive, ristoranti e negozi. Il Municipio, probabilmente in preparazione alla stagione estiva, sta allestendo un nuovo centro di stoccaggio rifiuti. Inconcepibile per chi ha investito e crede nello sviluppo turistico di questa terra. Inconcepibile che l’assessore all’Ecologia Nello Hamel permetta tutto questo". Confcommercio chiede spiegaizioni ed anche risposte.

"Eppure - dice Picarella - la questione è annosa e tante volte in passato abbiamo discusso di questo tema. Tante volte ci siamo confrontati con l’amministrazione pubblica e troppe volte abbiamo spiegato le nostre ragioni. Lo ribadiamo ancora una volta, a ridosso dell’abitato e delle attività commerciali non è possibile tollerare questo degrado. Ci dispiace constatare che ad oggi ed a distanza di quattro anni, il sistema di raccolta differenziata continua ad essere fallimentare a dispetto dei costi altissimi. Quella che altrove sarebbe potuta essere un’opportunità, qui è diventato un problema. Chiediamo - conclude la Confcommercio - all’amministrazione comunale di provvedere con urgenza alla rimozione di quanto già approntato e che si riveda una volta e per tutte il servizio anche e soprattutto in vista della stagiona estiva".