"Investì e uccise motociclista", automobilista 25enne chiede abbreviato

Giudizio abbreviato per il favarese Giuseppe Alaimo, 25 anni, unico imputato per la morte del ventiseienne di Palma di Montechiaro, Leonardo Salvatore D'Alessandro, finito con la sua moto fuori strada e rimasto ucciso nello schianto che lo ha fatto finire insieme alla sua Kawasaki 600 in un terreno distante alcune decine di metri dalla carreggiata. La strategia processuale è stata formalizzata ieri mattina dal suo difensore, l'avvocato Giuseppe Barba. Il gup Alessandra Vella, subito dopo, ha fissato due udienze (8 e 22 aprile) per concludere il processo.

Ad Alaimo si contesta l'accusa di omicidio stradale perchè avrebbe causato lo scontro mortale, avvenuto il 29 luglio del 2017 fra il Villaggio Mosè e contrada Drasy, sulla statale 115, invadendo la corsia di marcia opposta con la sua Fiat Punto e urtando il mezzo a due ruote che precipitò oltre la carreggiata andando a sbattere con violenza contro dei paletti e una recinzione.

Per il giovane non ci fu scampo e morì nell'immediatezza. La difesa dell’imputato ha prodotto alcuni verbali di interrogatori difensivi in cui alcuni testimoni riferiscono di aver visto un’auto rossa che avrebbe fatto una manovra pericolosa entrando, probabilmente, in collisione con la stessa moto della vittima.