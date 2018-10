Censimento 2018, riapertura dei termini per l’incarico di rilevatore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’amministrazione comunale informa che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per il conferimento dell’incarico di rilevatore per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2018. Gli interessati possono presentare la domanda entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando, già diffuso sul sito istituzionale del comune all’albo pretorio on line e al link “amministrazione trasparente” dove, tra l’altro, è possibile scaricare la domanda e avere ulteriori informazioni sui requisiti di partecipazione.