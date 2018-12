Cena di Natale Cri, del comitato Agrigento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Madre Teresa di Calcutta diceva che è Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano". E di sorrisi e mani c’è ne erano più di 100 ieri sera alla cena di Natale organizzata dal Comitato di Agrigento della Croce Rossa Italiana. Una sala piena di colore Rosso CRI con i volontari in divisa a scambiarsi auguri e a ricordare che niente ti rende felice come aiutare gli altri.

Il Presidente Angelo Vita ha voluto festeggiare con loro l’arrivo del Natale allientando i presenti con premi a sorteggio, balli di gruppo, Karaoke e tanta allegria.

Una cena trascorsa con tanta allegria, iniziata con la lettura dei 7 principi del Movimento Internazionale della Croce Rossa e conclusasi con un messaggio di ringraziamento del Presidente Angelo Vita a tutti i volontari che ogni giorno spendono il loro tempo per aiutare chi ha bisogno senza pretendere nulla in cambio.

“Non smetterò mai di ringraziarvi per il bene che fate” . Con queste parole il Presidente Angelo Vita ha salutato tutti i presenti e augurato un 2019 sereno auspicando che tutti i progetti CRI nel cassetto possano prendere vita. E ai volontari assenti, perché in servizio o per motivi personali il presidente ha voluto riservare una videochiamata in diretta per farli sentire parte di questa immensa famiglia CRI dove nessuno viene mai lasciato solo.