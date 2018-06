"Troppe distrazioni", la proposta: "Niente cellulari o tablet in Consiglio"

Troppe distrazioni durante i lavori dei consigli comunali. Lo ha fatto notare uno dei componenti dell’aula "Falcone e Borsellino", il consigliere dell’Udc Salvatore Giudice, secondo il quale l’aberrante utilizzo di telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche quali smartphone, tablet, notebook e similari toglie l’attenzione dai punti da trattare, spesso di notevole importanza.

Nei giorni scorsi ha presentato una richiesta al presidente dell’assise cittadina, Salvatore Di Naro, chiedendo di inserire all’articolo 61 del «Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale» e avente come rubrica «Comportamento dei consiglieri», un ulteriore comma, il sesto, per proibire l’uso dei nuovi sistemi di comunicazione. "Ritengo che il divieto di utilizzarli in aula potrebbe contribuire ad un migliore svolgimento dei lavori" - ha detto al Giornale di Sicilia - . Lo stesso divieto verrebbe esteso anche ai componenti della giunta municipale e al sindaco.