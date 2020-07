Un anno senza il maestro: Vigata e Girgenti celebrano Andrea Camilleri

Il primo anniversario della scomparsa del maestro Andrea Camilleri è stato celebrato nei suoi luoghi. Dalla Porto Empedocle che gli ha dato i natali ad Agrigento dove lo scrittore si è formato.

Un “Camilleri day” che probabilmente avrebbe potuto essere la trama dell’ennesimo romanzo dello stesso: organizzazioni frenetiche a Girgenti e Vigata, accompagnate dalle immancabili polemiche sorte sulla decisione di collocare il monumento a lui dedicato nella centrale via Atenea di Agrigento e non a Porto Empedocle come invece tutti pensavano.

Nella giornata del ricordo, la “calca” degli appassionati spettatori, probabilmente stride con le misure di prevenzione del rischio contagio da Coronavirus, ma l'affetto della gente per il papà del commissario Montalbano, è l'emblema di tutto il popolo della provincia di Agrigento. Una terrà che da Empedocle a Sciascia, da Pirandello a Tomasi di Lampedusa, da sempre, ha donato un grande contributo alla letteratura e non solo.

Andrea Camilleri, a Porto Empedocle, saluta i passanti della via Roma e li invita a salire dalla scalinata che ripercorre la saga de “Il commissario Montalbano” fino ad arrivare alla sua casa di via La Porta.

Ad Agrigento invece, il maestro, dal tavolo di un bar, osserva quanti percorrono la via Atenea e chissà, se qualcuno, sentirà nell’aria l’odore del fumo di sigaretta che in vita, ha sempre accompagnato lo scrittore.