Celebrazioni per i 2600 anni dalla nascita della città, il sostegno dell'ordine degli ingegneri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Celebrazioni per i 2600 anni dalla fondazione di Agrigento, l'Ordine degli Ingegneri ribadisce, e rilancia, il proprio sostegno all'iniziativa. Stamattina, durante un incontro del comitato promotore dell'importante appuntamento che attende la città nel 2020, il vicepresidente dell'Ordine, Epifanio Bellini, ha confermato l'interesse e la piena volontà degli ingegneri di essere “parte attiva e propositiva in questo progetto, affinché ciò possa portare un ritorno positivo per il territorio in termini di sviluppo turistico che di maggiore consapevolezza urbanistica. Una città nuova è possibile e l'appuntamento dei 2600 anni dalla fondazione di Akragas è una opportunità importante per poterlo poterlo ribadire".