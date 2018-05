Cavallo imbizzarrito salta in mezzo alla folla: c'è un ferito

Cavallo imbizzarrito salta e oltrepassa la transenna. E' accaduto durante la Sagra del Taratatà di Casteltermini. Una persona - un uomo di Mussomeli - è rimasta ferita. Ha riportato un brutto taglio alla testa e pare abbia anche una spalla rotta. E' stato portato al pronto soccorso dove i medici lo hanno sottoposto a tutti i controlli sanitari necessari.

Non è chiaro cosa sia accaduto. Non è chiaro perché l'animale, all'improvviso, abbia abbandonato il percorso tracciato e abbia - saltando - oltrepassato la transenna, fiondandosi di fatto in mezzo alle tantissime persone che stavano assistendo alla manifestazione. Il panico, e una grandissima confusione, è stato inevitabile. Ma quanto accaduto avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. E lo hanno ripetuto per ore i castelterminesi che hanno assistito alla scena. Gli spettatori, tutti ammassati per assistere allo spettacolo, sono rimasti illesi.