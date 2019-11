Cavalcavia in pieno centro perde calcinacci, Mareamico lancia l'allarme: "Evitiamo una tragedia?"

Uno dei cavalcavia del centro cittadino desta preoccupazione. Si tratta di un ponte che sovrasta il parco Icori e si trova proprio alla fine di via Venticinque aprile. Tratto stradale che in ogni ora del giorno è preso d’assalto da migliaia di automobilisti e non solo. Dal cavalcavia “incriminato” cadono calcinacci. Il ponte si sbriciola continuamente e questo ha creato non poca preoccupazione. Ad occuparsi del caso è l’associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico.

"Ad Agrigento, in centro città, c'è un cavalcavia che perde calcinacci. Sotto questo ponte il traffico è intenso, soprattutto di giovani in moto che ogni giorno si recano a scuola. Possibile - dice Mareamico - che nessuno si accorga di nulla? Possibile che nessuno faccia nulla per evitare una possibile tragedia?".

La situazione, di certo, desta preoccupazione e crea allarmismi. Il ponte fa da “scudo” ad una delle principali arterie del traffico agrigentino. Con il viadotto Morandi chiuso da troppo tempo questo cavalcavia richiama attenzione. Mareamico ha lanciato l’allarme per una condizione strutturale che sembrerebbe essere arrivata al limite.