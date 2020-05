Provinciale Cattolica-Eraclea Minoa, lavori procedono a ritmi spediti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Proseguono rapidamente i lavori per ripristinare il tracciato della S.P. 30 Cattolica Eraclea – Rovine di Eraclea Minoa dove prima di Pasqua si era verificata una frana all'altezza del Km. 9. L'ing. Filippo Napoli tecnico del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha effettuato oggi un nuovo sopralluogo nel cantiere per valutare lo stato dei lavori realizzati.

L'impresa esecutrice la CO.GE.MA.LA. s.r.l., ha già realizzato numerose gabbionate di contenimento per il riempimento della zona franata, seguendo le indicazioni tecniche necessarie per riparare il tratto franato fatte dai tecnici del Libero Consorzio. I lavori dovrebbero concludersi nell'arco della prossima settimana.

L'intervento individuato dal Settore Infrastrutture Stradali prevede la creazione e la posa di gabbionate e il rifacimento del manto stradale per la risoluzione del problema, dopo l'apertura della bretella per aggirare la frana sulla S.P. 30 al km 9. Questa soluzione ha consentito il regolare traffico veicolare permettendo all'impresa di effettuare i lavori in sicurezza senza ostacolare la circolazione.

Manutenzione straordinaria, aggiudicato appalto

Proseguono le aggiudicazioni di gare d’appalto per la manutenzione della rete viaria interna. L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale ha infatti aggiudicato anche l’appalto relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della rete viaria del comparto Cattolica Eraclea-Ribera-S.Margherita Belice-Sambuca di Sicilia-Menfi-Sciacca (zona ovest 2)”, dell’importo a base d’asta di 2.059.862,72 euro (compresi 35.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Il progetto dei lavori è stato redatto dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio di Agrigento, e finanziato con i fondi del Patto per il Sud (D.D.G n. 3562/2018 del Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità Trasporti).

L’appalto, gestito dall’UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto, Servizio Territoriale di Agrigento, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011) con procedura di gara telematica, è stato aggiudicato all’impresa KALOS S.R.L in avvalimento con VE.GAL. S.R.L , con sede ad Agrigento , che ha offerto il ribasso del 19.031% (importo di aggiudicazione 1.674.511,10 euro più Iva). Alla gara hanno preso parte 238 imprese.

La durata prevista dal contratto d’appalto è di 455 giorni a partire dalla data di consegna dei lavori, che consisteranno in varie tipologie di intervento: realizzazione di gabbionate, cunette, drenaggi, rifacimento delle sedi stradali deformate o usurate, realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, nuove barriere di protezione e altro ancora.

Questi lavori di manutenzione straordinaria riguarderanno le seguenti strade:

- SP n. 30 , Cattolica Eraclea-Rovine di Eraclea Minoa, che consente il collegamento diretto tra la costa e la SS 115 al centro abitato di Cattolica Eraclea ed ai comuni dell’entroterra limitrofi (Cianciana, Raffadali);

– SP n. 50 , in territorio di Menfi, che pur di limitata estensione costituisce per la sua posizione un accesso alternativo al mare, soprattutto nel periodo estivo;

– SP n. 41 “Menfi-Bivio Misilbesi”, collegamento diretto con SS 115 e SS 624;

– SP n. 42 che da Menfi conduce a Partanna e che, oltre ad essere interessata da un notevole traffico locale e di mezzi agricoli, è un’alternativa per quanti transitano lungo la SS 115;

– SP n. 86, che consente un collegamento diretto alla costa e alla SS 115 di Ribera e dei comuni limitrofi;

– SPC ex consortile n. 17 che collega la SP n. 33 Ribera-Seccagrande e la SP n. 61 Montallegro Ribera, alternativa al traffico locale ed alla stessa SS 115.