Omicidio Miceli, esami antropometrici sull'indagato per smontare la prova della scarpa

Esami antropometrici: in sostanza una misurazione scientifica dell’arto per comprendere se è compatibile con la scarpa trovata in campagna che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata abbandonata dal killer e sarebbe la prova decisiva che inchioderebbe l’indagato alle sue responsabilità. Ieri mattina, come chiesto e ottenuto dai difensori, gli avvocati Santo Lucia e Giovanna Morello, che sollecitavano nuove indagini, il biologo Gregorio Seidita, nella cella del carcere Petrusa dove è detenuto Gaetano Sciortino, 53 anni - l’operaio di Cattolica Eraclea arrestato il 20 ottobre con l’accusa di avere brutalmente ucciso a colpi di oggetti contundenti il marmista Giuseppe Miceli, 67 anni - è stata eseguita la misurazione degli arti, e in particolare della pianta del piede, al fine di accertare se è compatibile con la scarpa trovata in aperta campagna. I legali avevano chiesto, nei giorni scorsi, una proroga delle indagini per raccogliere altri elementi e approfondire il quadro istruttorio.

Il pm Gloria Andreoli ha dato l'autorizzazione ad eseguire, con un proprio consulente, alcuni accertamenti antropometrici su Sciortino al fine di approfondire un aspetto ritenuto decisivo. Una delle prove principali sarebbe, infatti, il ritrovamento di una scarpa in una discarica: secondo gli inquirenti sarebbe stata quella che avrebbe utilizzato l’assassino e che Sciortino, intercettato e controllato col gps, avrebbe tentato di far sparire non riuscendovi perché incontrò un conoscente e dovette cambiare strada.

Niente tracce organiche sulla scarpa ma il numero (43) sarebbe lo stesso che calza Sciortino. “La misurazione della suola e della pianta del piede del nostro assistito - hanno sottolineato i difensori - differiscono di tre centimetri”. Gli accertamenti antropometrici fatti ieri mattina potranno fare ulteriore chiarezza su questo aspetto.