Frana sulla provinciale "Eraclea Minoa", sopralluogo dei tecnici del Libero consorzio

Dopo l'apertura della bretella per aggirare la frana sulla provinciale 30 "Eraclea Minoa" al km 9, i tecnici del settore Infrastrutture stradali del Libero consorzio comunale di Agrigento, l'ingegnere Filippo Napoli e il geologo Roberto Bonfiglio, hanno effettuato oggi un nuovo sopralluogo nel cantiere per esaminare il fronte dello scavo preparato dall'impresa, in corrispondenza della frana.

"L'intervento - spiega l'ufficio stampa dell'ente - prevede la creazione e la posa di gabbionate di contenimento e il riempimento da effettuare per la risoluzione del problema. A questo punto l'impresa dovrà reperire i materiali necessari ed iniziare immediatamente l'ultima fase dei lavori per ripristinare il tracciato. L'attivazione della bretella, inoltre, consentendo il regolare traffico veicolare permette all'impresa di effettuare i lavori in sicurezza senza ostacolare la circolazione".