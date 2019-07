"Ha violato gli arresti domiciliari", 32enne portato in carcere

Avrebbe violato, e pure più volte, la misura degli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea, in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, hanno arrestato e portato in carcere, al “Di Lorenzo” di Agrigento, Giambattista Sciascia, 32 anni di Cattolica Eraclea. I carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, avevano fatto anche le segnalazioni, e dunque le contestazioni, per le presunte violazioni.