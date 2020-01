Il medico va in pensione, disagi per le vaccinazioni nel distretto di Ribera

Va in pensione il medico, difficoltà nelle vaccinazioni nel distretto sanitario di Ribera. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia in edicola oggi.

Al "palo" sarebbero rimaste le operazioni per tutto il comprensorio tra Ribera, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio, Cattolica Eraclea e Montallegro: le famiglie sarebbero infatti adesso costrette ad accompagnare i loro bambini per le vaccinazioni nella sede dell’ufficio sanitario riberese di via Verga, ex ospedale Fratelli Parlapiano.

Protestano i sindaci, soprattutto quelli di Cattolica Eraclea a Montallegro.