L'erosione costiera divora Eraclea Minoa, 800 firme per salvarla

"Aiutateci a salvarla". Sono circa 800 le persone che, in meno di 24 ore, hanno firmato una lettera che sarà consegnata al presidente della Regione Nello Musumeci.

"La meravigliosa spiaggia di Eraclea Minoa, un tempo 100 e passa metri di arenile dorato con un rigogliosa pineta alle spalle, è oggi ridotta ad un fazzoletto di sabbia e gli alberi della pineta cadono inesorabilmente sotto l’urto delle onde. Aiutateci a salvarla". Lo si legge nella petizione online lanciata da Giuseppe Salvo su change.org per accendere i riflettori e chiedere interventi contro l'erosione costiera che continua a divorare spiaggia e pineta ad Eraclea Minoa.

A Cattolica Eraclea si è in attesa del finanziamento del progetto anti erosione redatto dall’ingegnere Antonio Viviano e il cui costo ammonta complessivamente a oltre tre milioni e mezzo di euro. Si dovrebbe partecipare a un nuovo bando, visto che l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro, in una nota ha spiegato che "l'amministrazione comunale di Cattolica Eraclea, non presentando il progetto nei termini previsti dall’apposito bando, ha perso il diritto di accedere ai fondi Po Fesr destinati al recupero delle coste".