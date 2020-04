Frana nella notte la strada provinciale 30 per Eraclea Minoa, nessun ferito

Una frana ha interessato questa notte un tratto della strada provinciale 30 per Eraclea Minoa. La carreggiata ha ceduto al km 9 per lo smottamento del terreno sottostante, creando un'ampia voragine sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i cantonieri del Libero Consorzio di Agrigento, la Protezione Civile dell'ex Provincia, gli operai dell’impresa che gestisce l’accordo quadro per la manutenzione delle strade del comparto ovest e la Protezione Civile del Comune di Cattolica Eraclea,

Gli operatori hanno lavorato fino a tarda notte per transennare l'area ed impedire pericoli per la circolazione. Già da oggi, annuncia il Libero consorzio, sono previsti gli interventi per la definitiva messa in sicurezza del tratto interessato dalla frana, che è aperto al momento a senso unico alternato.

