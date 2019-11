Erosione costiera, disposto lo sgombero dei 2 stabilimenti balneari danneggiati

Una nuova ordinanza dell'assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente ha disposto - con effetto immediato - l'interdizione alla fruizione del litorale e della pineta di Eraclea Minoa. Sono già state chiuse le strade di accesso alle spiagge. Disposto anche lo sgombero dei due stabilimenti balneari. Sia i titolari degli stabilimenti che i loro dipendenti sono stati, di fatto, messi in ginocchio da quella che è ormai, veramente, un'emergenza.

"Al titolare del Lido Bellevue è fatto obbligo - si legge nell'ordinanza - di smontare, sgomberare e pulire l'area demaniale già occupata dallo stabilimento oggi parzialmente crollato a causa dell'azione erosiva del mare. Al titolare del Lido Garibaldi che risulta completamente allocato dentro lo specchio acqueo sorretto da palificazioni che determinano la precarietà della struttura stessa, è fatto obbligo di evacuare il lido in cui è interdetta la fruizione".

Già nei mesi scorsi i titolari dei due locali sono stati costretti ad effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria per affrontare la stagione estiva, ma le mareggiate non hanno lasciato tregua e hanno provocato altri danni. Il mare continua ad avanzare, la pineta si assottiglia sempre di più, le strade di accesso e gli impianti di illuminazione danneggiati, le piazzole scomparse. Queste le scene del disastro mentre si attende la conclusione dell'iter burocratico per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere anti erosione.